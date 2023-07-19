Президент ЮАР сравнил арест Путина с объявлением войны

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что исполнение ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера Владимира Путина будет равносильно объявлению войны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, ордер, который обязывает власти ЮАР арестовать Путина, если тот посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге, является безрассудным. Республика пыталась обойти ордер, перенеся саммит в Китай или проведя его виртуально, однако оба варианта отвергли другие члены организации.

Рамафоса рассказал, что сейчас правительство республики консультируется с МУС в свете своих опасений по поводу ареста российского президента. В том числе из-за того, что это может спровоцировать конфликт и сорвать мирную инициативу африканских лидеров по посредничеству в украинском конфликте. При этом и сам МУС выражает обеспокоенность из-за «ядерной угрозы» со стороны РФ после выдачи ордера.

«ЮАР не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией. И не желает этого делать», — подчеркнул президент африканской страны.