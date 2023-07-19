США запланировали ввести санкции в отношении Киргизии

США могут ввести экономические ограничения в отношении Киргизии на текущей неделе. Причиной этого стали поставки санкционных товаров в Россию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Washington Post.

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Отмечается, что РФ из-за санкций стала чаще обращаться к бывшим советским странам Центральной Азии. Некоторые из них связаны с Россией исторически и финансово и торгуют с Китаем и Европой. Авторы материала напомнили, что некоторые компании, которые обвиняли в нарушении санкций, уже подпадали под рестрикции или были включены в черный список.

Два официальных лица США поделились, что американские и европейские дипломаты несколько месяцев совершали "бесплодные визиты" в Бишкек, поэтому администрация лидера Штатов Джо Байдена готовит новые экономические меры, чтобы страна прекратила торговлю с Россией военными и технологическими товарами.

Ранее страны Еврососоюза "предварительно согласовали" запрет на поставки в Белоруссию запчастей для военной техники, в том числе для авиации. Список будет в точности отражать перечень запчастей, запрещенных для поставок в Россию.