Пока вы спали: план Трампа по Украине и альтернатива зерновой сделке
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Украина предложила новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки
Киев изучает новый вариант маршрута транспортировки зерна в рамках зерновой сделки, сообщает РИА Новости.
Как заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, он может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии. Украина считает такой путь поставок возможным.
Как отметил дипломат, для этого «международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации такого сценария и одновременно "давить на Россию"».
Трамп раскрыл план по урегулированию украинского кризиса
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт «никогда не должен был случиться», и в интервью Fox News раскрыл детали своего плана по преодолению кризиса за 24 часа.
Политик отметил, что очень хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным, а также способен повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского и убедить их обоих «уладить это».
«Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», - заверил экс-президент.
Турция не присоединится к Евросоюзу в 2024 году
Турция не попадет в Европейский союз в 2024 году, сообщают «Известия».
Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано, процесс присоединения занимает годы. Сегодня ЕС не рассматривает возможности предоставить Анкаре даже возможность безвизового режима.
Соответствующее решение принимается государствами-членами ЕС после того, как страна-кандидат выполнит все необходимые критерии, среди которых — права человека и политические свободы.
Турция ждет решения о вступлении в объединение 25 лет.
СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Серия мощных взрывов произошла ночью в Одессе, сообщает ТАСС.
Они были зафиксированы в 01:05 и 01:07 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.
В Одесской области объявлена воздушная тревога. Местные власти это не комментировали.
Спустя час стало известно о повторных взрывах в Одессе.
В Госдуме предложили использовать материнский капитал для инвестиций
Депутаты Госдумы подготовили проект закона, которым предусматривается использование средств материнского капитала на инвестиционном счете, сообщают «Известия».
Инициатива принадлежит парламентариям от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. По задумке, это поможет спасти средства маткапитала от инфляции и позволит получать россиянам пассивный доход. Также инициатива положительным образом скажется и на экономике, так как это дополнительные инвестиции в российские предприятия сегодня необходимы.
Соответствующие поправки планируется внести 19 июля.