Пока вы спали: план Трампа по Украине и альтернатива зерновой сделке

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Украина предложила новый маршрут поставок после выхода России из зерновой сделки

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Киев изучает новый вариант маршрута транспортировки зерна в рамках зерновой сделки, сообщает РИА Новости.

Как заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, он может проходить через территориальные воды Болгарии и Румынии. Украина считает такой путь поставок возможным.

Как отметил дипломат, для этого «международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации такого сценария и одновременно "давить на Россию"».

Трамп раскрыл план по урегулированию украинского кризиса

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт «никогда не должен был случиться», и в интервью Fox News раскрыл детали своего плана по преодолению кризиса за 24 часа.

Политик отметил, что очень хорошо ладит с президентом России Владимиром Путиным, а также способен повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского и убедить их обоих «уладить это».

«Я бы сказал одному, что он получит кучу денег, а другому — что он не получит денег. Я бы добился урегулирования за 24 часа», - заверил экс-президент.

Турция не присоединится к Евросоюзу в 2024 году

Турция не попадет в Европейский союз в 2024 году, сообщают «Известия».

Как заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано, процесс присоединения занимает годы. Сегодня ЕС не рассматривает возможности предоставить Анкаре даже возможность безвизового режима.

Соответствующее решение принимается государствами-членами ЕС после того, как страна-кандидат выполнит все необходимые критерии, среди которых — права человека и политические свободы.

Турция ждет решения о вступлении в объединение 25 лет.

СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе

Серия мощных взрывов произошла ночью в Одессе, сообщает ТАСС.

Они были зафиксированы в 01:05 и 01:07 по московскому времени. Другие подробности не приводятся.

В Одесской области объявлена воздушная тревога. Местные власти это не комментировали.

Спустя час стало известно о повторных взрывах в Одессе.

В Госдуме предложили использовать материнский капитал для инвестиций

Депутаты Госдумы подготовили проект закона, которым предусматривается использование средств материнского капитала на инвестиционном счете, сообщают «Известия».

Инициатива принадлежит парламентариям от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким. По задумке, это поможет спасти средства маткапитала от инфляции и позволит получать россиянам пассивный доход. Также инициатива положительным образом скажется и на экономике, так как это дополнительные инвестиции в российские предприятия сегодня необходимы.