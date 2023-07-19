В Германии раскрыли цель атаки Украины на Крымский мост

Киев устроил теракт на Крымском мосту, чтобы отвлечь внимание от провалов украинских войск в контрнаступлении. Такую точку зрения высказали обозреватели немецкой газеты Der Spiegel Оливер Имхоф и Александр Сарович.

По их мнению, власти Украины решились на этот шаг, поскольку им не удается захватить позиции противника лобовыми атаками.

«Атака [на Крымский мост] укладывается в смену стратегии украинской стороны, которая в последнее время стала очевидна: долгожданное контрнаступление Киева идет уже добрых шесть недель», — пишут Имхоф и Сарович.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке ответных мер после атаки надводных дронов украинской армии на Крымский мост. Он также выразил уверенность, что ответственность за теракт лежит на Киеве.