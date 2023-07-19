Трамп призвал Европу компенсировать военные расходы США на помощь Украине

Европе предстоит компенсировать огромные расходы США на оказание военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе избирательной кампании.

«Я обращусь к странам Европы, чтобы они возместили нам расходы на восстановление запасов вооружений, переданных Украине», - приводит ТАСС слова Трампа в видеообращении к избирателям.

По данным Трампа, США уже потратили на поставки оружия и боеприпасов на Украину $200 млрд, что существенно превышает европейские расходы на помощь Киеву.

Трамп отметил, что на президенте Джо Байдене лежит ответственность за эскалацию украинского кризиса.

«Этот некомпетентный лидер втягивает нас в третью мировую войну», - подчеркнул экс-президент США.