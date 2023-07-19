Эксперты указали, по каким странам ударит остановка зерновой сделки

Отказ от продления зерновой сделки грозит продовольственной безопасности некоторых государств, в которых стоимость продуктов и до инициативы увеличивалась рекордными темпами, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов Росконгресса и Института изучения мировых рынков.

Как оказалось, наиболее уязвимыми являются Зимбабве и Руанда. Из доклада следует, что геополитические потрясения стали неожиданным фактором для рынка продовольствия во всем мире, усиливая инфляцию в продуктовой сфере. Стоимость зерновых увеличилась на 20% после февраля 2022 года, однако зерновая сделка позволила снизить цены к прежним значениям. Отмечается, что невыполнение условий зерновой сделки делает невозможным поставки из Украины, это значит, что цены вновь будут ускоренно расти, из-за чего продовольственная безопасность ряда государств окажется под угрозой.

При этом, если в Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста цен были относительно невысокими, и составляли менее 6% в 2022 году, то Европа и Центральная Азия столкнулись с шоком в виде подорожания продуктов питания в среднем на 18%. Темпы роста цен в 11,9% регистрировались в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и в государствах южнее Сахары. При этом среди лидеров оказалась Зимбабве, где продуктовая инфляция достигла 285%. В Ливане этот показатель составил 142,9%, в Аргентине - 95%. Также в списке значатся Турция (76,8%), Гана (59,7%), Шри-Ланка (59,3%), Руанда (59,2%).