Мэр Одессы назвал прошлую ночь одной из страшнейших c начала СВО

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает прошедшую ночь «одной из страшнейших» с начала специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Такого масштаба атаки мы не помним с начала СВО», — написал Труханов.

По его словам, город атаковали ракеты и ударные беспилотники.

В ночь на 19 июля в ряде украинских городов были слышны взрывы. В Киеве, Кропивницком, Запорожье, Николаеве и Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги.