В Киевской области Украины слышны взрывы

Подробностей происшедшего не приводятся. Известно лишь, что в области работают украинские системы противовоздушной обороны. Предположительно, происходит атака российских беспилотных летательных аппаратов. В 2.20 мск в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Местные власти пока не давали комментариев о сложившейся в регионе обстановке.

Ранее глава общественной организации "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов у себя в Telegram-канале разместил видео с одного из одесских пабликов. На кадрах видно мощный взрыв под Одессой. "Судя по всему, удары по портовой инфраструктуре. Также прилеты и работа ПВО ВСУ в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях", - говорится в сообщении Рогова. 18 июля Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по объектам, где готовились атаки против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.