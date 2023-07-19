В Японии назвали американскую угрозу для Зеленского

Возвращение Дональда Трампа в на пост президента США станет для Украины и Владимира Зеленского катастрофой. Такое мнение выразил японский журналист Акира Сайто в статье для Wedge Infinity.

Журналист считает, что в случае избрания Трампа Киев быстро окажется в сложной ситуации, а положение Зеленского окажется под угрозой. Также он напомнил, что между американским политиком и украинским лидером сложились «не очень хорошие отношения».