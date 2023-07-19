Еврокомиссия отказалась принимать Турцию в Евросоюз

Турция не попадет в число членов Европейского союза в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на представителя Еврокомиссии Петера Стано.

По его словам, на процесс присоединения к Евросоюзу уходят годы, а не часы. В настоящее время ЕС не рассматривает возможности предоставить Анкаре даже возможность безвизового режима.

Стано указал, что соответствующее решение принимается государствами-членами объединения после того, как страна-кандидат выполнит все необходимые критерии, среди которых — права человека и политические свободы.

Решения о вступлении в ЕС Турция ждет 25 лет, оставаясь при этом просто кандидатом на членство. Как считают эксперты, Анкара на самом деле и не рассчитывает на вступление: постоянно поддерживая имидж «стремящейся» для инвесторов Запада, она ожидает от Брюсселя уступок по обновлению Таможенного союза.