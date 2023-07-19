Кандидат в президенты США пообещал агрессивнее давить на Россию после победы на выборах

Губернатор Флориды Рон Десантис, который выдвигается на выборы президента США от Республиканской партии, сообщил, что в случае своей победы будет предпринимать более агрессивные действия в отношении энергетического сектора и экспорта из России, сообщает РИА Новости.

По его словам, с этой целью в отношении Москвы будут использоваться «некоторые рычаги давления». Политик считает, что российские энергетический сектор и экспорт «были спасательным кругом» для президента РФ Владимира Путина.

Десантис отметил, что намерен добиться того, чтобы в этих сферах Европа зависела от Вашингтона, а не от Москвы. Американский губернатор также пообещал добиваться выработки стабильного решения для конфликта вокруг Украины, которое «не поощряет» Россию за начало специальной военной операции.