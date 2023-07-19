Украина предложила новый маршрут поставок после выхода РФ из зерновой сделки

Украинские власти изучают новый вариант маршрута транспортировки зерна через территориальные воды Болгарии и Румынии в рамках зерновой сделки. Об этом сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, передает РИА Новости.

Он отметил, что Киев считает такой пусть поставок возможным. Однако, уточнил дипломат, для этого «международное сообщество должно гарантировать Украине возможность реализации такого сценария и одновременно "давить на Россию"».

Ранее содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA, ранее направлявшей суда в рамках сделки, Василис Муйис указал, что ни один здравомыслящий владелец не будет отправлять суда в украинские порты без страховки, то есть без защиты морского коридора.

«Торговля Украины мертва», — заявил бизнесмен.