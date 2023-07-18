$90.69+0.27102.03+0.38

Трамп: после победы попрошу Европу возместить США расходы на помощь Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах потребует у Европы возместить американские расходы на помощь Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Трамп захотел потребовать у Европы возмещения помощи Киеву
© globallookpress.com

Трамп подчеркнул, что США в общей сложности потратили на помощь Украине $200 млрд. Европа, добавил он, потратила значительно меньше.

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину», - подчеркнул политик.

По его мнению, главам государств и правительств следует направить денежные средства США уже сейчас, не дожидаясь просьб. Он добавил, что Европа не посылает и не пошлет деньги в настоящее время потому, что действующий президент Соединенных Штатов излишне слаб, европейские лидеры не уважают его.

Трамп получил от властей США предупреждение об аресте

Нынешняя администрация, заметил Трамп, стала причиной недопустимой ситуации в оборонной сфере. Он пояснил, что американцы неохотно идут в армию, а в войсках не хватает вооружений.

По оценке политика, у власти в США находится коррумпированный, некомпетентный лидер, который активно втягивает державу в третью мировую войну.

Трамп подчеркнул, что если он снова возглавит страну, то Пентагон получит рекордные суммы на оборонные цели.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости