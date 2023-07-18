Трамп захотел потребовать у Европы возмещения помощи Киеву

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах потребует у Европы возместить американские расходы на помощь Украине. Об этом пишет РИА «Новости».

Трамп подчеркнул, что США в общей сложности потратили на помощь Украине $200 млрд. Европа, добавил он, потратила значительно меньше.

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину», - подчеркнул политик.

По его мнению, главам государств и правительств следует направить денежные средства США уже сейчас, не дожидаясь просьб. Он добавил, что Европа не посылает и не пошлет деньги в настоящее время потому, что действующий президент Соединенных Штатов излишне слаб, европейские лидеры не уважают его.

Нынешняя администрация, заметил Трамп, стала причиной недопустимой ситуации в оборонной сфере. Он пояснил, что американцы неохотно идут в армию, а в войсках не хватает вооружений.

По оценке политика, у власти в США находится коррумпированный, некомпетентный лидер, который активно втягивает державу в третью мировую войну.