ЕС откроет фонд военной поддержки Украины на сумму 20 млрд евро

Евросоюз собирается создать фонд военной поддержки Украины, который будет включать в себя поставки оружия и военной техники, а также тренировку военных на сумму в 20 миллиардов евро в следующие четыре года. Об этом сообщает Politico.

«Евросоюз предложит создать целевой фонд для поддержки снабжения украинских вооруженных сил на следующие четыре года в размере 20 миллиардов евро», – сообщает источник.

Отмечается, что такой план помощи будет дополнять пакет финансовой помощи в 50 миллиардов евро, который был ранее предложен Еврокомиссией. В целях реализации этого проекта Еврокомиссия уже призвала членов Евросоюза предусмотреть дополнительные расходы в планировании бюджетов.