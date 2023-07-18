Турция может отказаться сопровождать сухогрузы с украинским зерном

Ключевой задачей Киева после завершения зерновой сделки является попытка получить поддержку Турции в в вопросе военного сопровождения сухогрузов с сельхозпродукцией из украинских портов. Вместе с тем, шансы на помощь Анкары исчезающе малы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства отметил, что участие в таких миссиях крайне рискованно. Соответственно, Анкара не станет отправлять военные суда на опасные задания.

По мнению источника, Турция попытается решить проблему дипломатическим путем, постарается добиться возобновление сделки в полном объеме, то есть, с участием России.

Василис Муйис, содиректор греческой компании Doric Shipbrokers SA, которая активно участвовала в перевозках украинского зерна, заявил, что «ни один здравомыслящий владелец» не зайдет в украинские порты без страховки.

По его мнению, без создания безопасного коридора «торговля Украины мертва».