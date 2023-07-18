В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ четырех областях Украины объявили воздушную тревогуТАСС18 июля, 22:51Воздушная тревога объявлена во вторник вечером в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.© РИА НовостиСирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.В мире4Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиМалышев: болельщикам "Спартака" не стоило зажигать файеры во время матча с "Нефтчи"Президента банка "Югра" Алексея Нефедова отправили в СИЗОМинюст Грузии заявил о невозможности освобождения Саакашвили на нынешнем этапе