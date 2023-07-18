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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена во вторник вечером в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях.

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