Минюст Грузии заявил о невозможности освобождения Саакашвили

"На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека (Саакашвили - прим. ТАСС), ни отсрочки наказания", - сказал Брегадзе, отвечая на вопрос, можно ли обменять Саакашвили на какого-либо разыскиваемого Грузией на Украине преступника.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года экс-президент тайно прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где находится по сей день. Позиция властей Грузии заключается в том, что Саакашвили симулирует тяжелое состояние здоровья с целью освобождения из заключения.