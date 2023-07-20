"Гуаньча": в случае прекращения западной поддержки Украине настанет конец

В случае прекращения западной финансовой и военной поддержки Украину ждет полный крах. Об этом китайский военный обозреватель Чэнь Фэн заявил на портале "Гуаньча".

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Эксперт выразил уверенность, что помощь Киеву со стороны НАТО не увеличится. Он отметил, что уже возникли сложности с отправкой денег и боеприпасов, а Запад и политически, и финансово, и социально начинает уставать от длящегося конфликта и новых требований украинского президента Владимира Зеленского. Власти Украины, считает автор, тоже застряли в тупике. В стране - слишком много погибших, и украинское государство превратилось в ходячего мертвеца, которому, если прекратится помощь НАТО, настанет конец.

Чэнь Фэн подчеркнул, что цели Украины, заключающиеся во вхождение в НАТО в обход устава блока и захвате Донбасса и Крыма, полностью противоречат интересам Североатлантического альянса.