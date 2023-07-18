Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи впал в кому

Сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибал, находящийся в ливанской тюрьме, был доставлен в состоянии комы в реанимацию. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники.

Как указала ранее агент Ганнибала Каддафи, ее клиент находится между жизнью и смертью.

"Сегодняшняя ситуация с Ганнибалом является гуманитарным делом для человека, объявившего голодовку, и не может ждать, поскольку каждая проходящая минута представляет угрозу для его жизни", - заявила она, призвав власти Ливии незамедлительно вмешаться, чтобы спасти сына ливийского лидера.

Напомним, 3 июня Каддафи-младший объявил голодовку в знак протеста против своего заключения в тюрьму без суда. Ровно через месяц состояние его здоровья резко ухудшилось и он был доставлен в больницу.