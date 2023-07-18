Министр обороны Британии назвал причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО

«Потом у меня появилась такая возможность. Я подумал, что могу поучаствовать в борьбе и пришло время уйти с поста министра обороны. Но я бы не сказал, что я вынашивал эту идею в течение 20 лет. Я думаю, что справился бы и что обладаю необходимыми навыками. Но были другие кандидаты. Я полагаю, что американцы, вероятно, хотели видеть генсеком НАТО главу государства», — сказал он.