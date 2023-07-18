Министр обороны Британии назвал причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО

Уоллес объяснил отказ Байдена утвердить его генсеком НАТО
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генсека НАТО, потому что хотела видеть на этой должности более статусного политического деятеля. Его слова приводит ТАСС.
Уоллес отметил, что «никогда не намеревался быть генсеком НАТО», поскольку хотел «продолжать работать в Минобороны.
«Разговоры про альянс — это что-то из серии "было бы неплохо" возглавить его», — добавил он.
По словам Уоллеса, предполагалось, что следующим генсеком НАТО станет премьер Нидерландов Марк Рютте, но в начале 2023 года он «ясно дал понять, что не собирается выдвигать свою кандидатуру» на этот пост.
«Потом у меня появилась такая возможность. Я подумал, что могу поучаствовать в борьбе и пришло время уйти с поста министра обороны. Но я бы не сказал, что я вынашивал эту идею в течение 20 лет. Я думаю, что справился бы и что обладаю необходимыми навыками. Но были другие кандидаты. Я полагаю, что американцы, вероятно, хотели видеть генсеком НАТО главу государства», — сказал он.
Также глава Минобороны Великобритании указал, что при выборе должны были учитывать интересы всех заинтересованных сторон и принимать во внимание позиции возможных кандидатов в отношении России и Китая. Кроме того Уоллес поделился, что есть мнение, что «настало время для первой женщины на посту генсека НАТО». Он назвал данную идею «великолепной».