Власти Австрии призвали разблокировать Лачинский коридор

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил после встречи с коллегой из Армении Араратом Мирзояном, что необходимо прекратить блокаду Лачинского коридора. Об этом сообщает РИА Новости.

«Остается еще много открытых вопросов, требующих обсуждения. Среди них гуманитарный, вызывающий у нас большую озабоченность — а именно блокада Лачинского коридора. Эта блокада должна прекратиться», — сказал министр.

До этого заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что РФ с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана. В МИД добавили, что это не отменяет задачи разрешения армяно-азербайджанского конфликта и обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.