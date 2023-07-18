Министр обороны Британии назвал причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО

"Я никогда не намеревался быть генеральным секретарем НАТО. Я хотел продолжать работать в Минобороны. [Разговоры про НАТО] - это что-то из серии "было бы неплохо" [возглавить альянс]. Мы думали, что [премьер-министр Нидерландов] Марк Рютте будет следующим генсеком. В начале года он ясно дал понять, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. Я знаю, что президент Байден пару раз разговаривал с ним об этом в прошлом или в нынешнем году", - рассказал Уоллес, выступая во вторник на конференции "Будущее Великобритании" в Лондоне, организованной Институтом глобальных изменений под руководством бывшего премьер-министра Соединенного Королевства (1997-2007) Тони Блэра.