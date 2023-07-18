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Министр обороны Британии раскрыл причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что администрация президента США Джо Байдена отказалась утвердить его на посту генерального секретаря НАТО, поскольку хотела видеть в этой роли более статусного политического деятеля.

Министр обороны Британии назвал причину отказа Байдена утвердить его генсеком НАТО
© РИА Новости

"Я никогда не намеревался быть генеральным секретарем НАТО. Я хотел продолжать работать в Минобороны. [Разговоры про НАТО] - это что-то из серии "было бы неплохо" [возглавить альянс]. Мы думали, что [премьер-министр Нидерландов] Марк Рютте будет следующим генсеком. В начале года он ясно дал понять, что не собирается выдвигать свою кандидатуру. Я знаю, что президент Байден пару раз разговаривал с ним об этом в прошлом или в нынешнем году", - рассказал Уоллес, выступая во вторник на конференции "Будущее Великобритании" в Лондоне, организованной Институтом глобальных изменений под руководством бывшего премьер-министра Соединенного Королевства (1997-2007) Тони Блэра.

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"Потом [у меня] появилась такая возможность. Я подумал, что могу поучаствовать [в борьбе] и пришло время уйти [с поста министра обороны]. Но я бы не сказал, что я вынашивал идею [стать генсеком НАТО] в течение 20 лет. Я думаю, что справился бы и что я обладаю необходимыми навыками. Но были другие кандидаты. Я полагаю, что американцы, вероятно, хотели [видеть генсеком НАТО] главу государства", - добавил министр.

При этом Уоллес подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак приложил достаточно усилий, чтобы попытаться переубедить Байдена.

"Риши Сунак был действительно хорош в этом вопросе. Я читал распечатки со всех двусторонних встреч [Сунака и Байдена]. Я не могу в достаточной степени отблагодарить его за усилия. Он поднимал этот вопрос несколько раз в разговоре с президентом [Байденом] и другими собеседниками", - указал он.

Глава британского Минобороны подчеркнул, что при выборе генсека участники альянса должны были учитывать интересы всех заинтересованных сторон и принимать во внимание позиции возможных кандидатов в отношении России и Китая.

"Ходят разговоры о том, что настало время для первой женщины на посту генсека НАТО. Это великолепно. Разумеется, также нужно, чтобы [в этой роли] был [представитель страны], которая тратит 2% [от ВВП на оборону]. Внезапно выходит, что [это должна быть] женщина из Восточной Европы - замечательная премьер-министр Эстонии [Кая Каллас]. Но она, возможно, слишком воинствующая для Германии и Франции. Получается что-то вроде монтажной схемы электропроводки, [где нужно найти подход ко всему] и которая никому не нравится", - заявил Уоллес.

Отложенное решение

4 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого заканчивался осенью, подтвердил, что останется на посту руководителя альянса до 1 октября 2024 года. Ранее западные СМИ неоднократно сообщали, что причиной такого решения стали сложности с определением кандидатуры на смену Столтенбергу.

15 июля Уоллес в интервью на сайте газеты The Times рассказал, что намерен покинуть британское правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые Сунак собирается провести в сентябре. Министр отметил, что устал от политики и хочет завершить карьеру. Как писала The Times, на решение Уоллеса мог повлиять тот факт, что в Белом доме отказались поддерживать его кандидатуру на пост нового генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от Байдена.

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