Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту

Публикации в СМИ о том, что Вашингтон причастен к теракту на Крымском мосту, не соответствуют действительности, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили Миллера прокомментировать публикации в СМИ о том, что за атакой на объект стоят США.

«Это совершенно не соответствует действительности», - подчеркнул чиновник.