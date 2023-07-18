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Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту

Публикации в СМИ о том, что Вашингтон причастен к теракту на Крымском мосту, не соответствуют действительности, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом пишет ТАСС.

Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту
© РИА Новости

Журналисты попросили Миллера прокомментировать публикации в СМИ о том, что за атакой на объект стоят США.

«Это совершенно не соответствует действительности», - подчеркнул чиновник.

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Напомним, что в понедельник, 17 июля, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заметил, что покрывательство США украинских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева.

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