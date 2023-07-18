В Пентагоне прокомментировали инциденты США с Россией в Сирии

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что американская сторона не видит свидетельств того, что периодически возникающие в Сирии между ВС РФ и США трения связаны с Украиной, и не считает нужным преувеличивать значение таких ситуаций. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается Сирии, был некоторый рост, но я бы не стал это слишком сильно преувеличивать». «У нас есть линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет ежедневно для предотвращения каких-либо инцидентов или эскалации», — заявил Милли.

До этого в США заявили, что российский летчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолета МС-12 над Сирией.

По информации СМИ, 16 июля российский истребитель якобы вынудил американский самолет наблюдения «пройти через турбулентный след», пролетев в опасной от него близости. В AP заявили, что такое «небезопасное поведение» российского пилота могло привести к аварии или гибели экипажа.