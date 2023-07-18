Американист сравнил шансы Байдена и Трампа на победу на выборах президента США

«Оба кандидата имеют колоссальный антирейтинг. У Байдена примерно 70 процентов тех, кто не хотел бы его переизбрания на второй срок, у Трампа чуть поменьше — 64 процента. Они идут примерно на равных. Сейчас говорить о том, что один из них является явным кандидатом на победу, не приходится. Если бы выборы прошли в ближайший вторник, я бы сказал, что один из кандидатов победил бы с минимальным отрывом, но кто именно — сказать сложно», — заключил он.