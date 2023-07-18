Илон Маск призвал раскрыть, как расходуется помощь США Украине
Так американский миллиардер отреагировал на новость о том, что Соединённые Штаты готовятся объявить об очередном пакете военной помощи Киеву на 1,3 млрд долларов.
«Было бы хорошо, если бы общественность имела хоть какое-то представление о том, как расходуются средства», — написал Маск в Twitter.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в новый пакет войдут средства ПВО, аппараты для противодействия беспилотникам, барражирующие и другие боеприпасы.