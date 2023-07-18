Армения отказалась стать средой для обхода санкций

Армения не намерена становиться средой для уклонения от санкций. Об этом на пресс-конференции в Вене заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Его слова приводит ТАСС.

Мирзоян отметил, что война повлияла и на экономику Армении, как положительно, так и отрицательно. Однако это не повлияет на решение руководства страны относительно санкций.

«Я хотел бы еще раз публично и громко заверить всех, кто интересуется этой темой, что Армения не собирается становиться пространством, где санкции можно было бы обойти», — заявил дипломат.