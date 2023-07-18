В Риме побит температурный рекорд

Согласно данным метеоцентра столичной области Лацио, который обладает сетью погодных датчиков, пиковые значения пришлись на 16:10 по местному времени.

Специалисты Национального метеоцентра отмечают, что начавшаяся неделя может стать самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Италии. Сегодня Минздрав страны объявил красный уровень метеоопасности в 20 крупнейших городах страны, в том числе в Риме, Неаполе, Венеции и Палермо.