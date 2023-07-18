Нехаммер поддержал мирную инициативу Бразилии по Украине

«С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», — цитирует его РИА Новости .

В мае Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.