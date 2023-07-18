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Канцлер Австрии Нехаммер поддержал мирную инициативу президента Бразилии по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке предложенной бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса.

Нехаммер поддержал мирную инициативу Бразилии по Украине
© globallookpress.com

«С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», — цитирует его РИА Новости.

В мае Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.

В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для успешного выполнения замыслов президента Бразилии по урегулированию на Украине.