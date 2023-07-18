Нехаммер поддержал мирную инициативу Бразилии по Украине

Канцлер Австрии Нехаммер поддержал мирную инициативу президента Бразилии по Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке предложенной бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой мирной инициативы по разрешению украинского кризиса.
«С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться», — цитирует его РИА Новости.
В мае Лула да Силва сообщил, что в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил готовность вести диалог как с Москвой, так и с Киевом по разрешению конфликта на Украине.
В июне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не видит предпосылок для успешного выполнения замыслов президента Бразилии по урегулированию на Украине.