Польша укрепила границу с Белоруссией

«Мы усилили восток Польши с помощью передислокации воинских частей вместе с техникой с запада. Речь идет о 12-й и 17-й бригадах», — сказал министр, добавив, что новоприбывшие подразделения с техникой уже расквартированы на территории двух баз возле границы.



«Мы отдаем себе отчет в угрозах, которые имеют место на Востоке», — добавил Блащак.