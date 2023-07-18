Трамп получил от властей США предупреждение об аресте

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему пришло официальное письмо от прокурора Министерства юстиции с предупреждением об аресте. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Судя по тексту письма, арест состоится в ближайшие несколько суток. По словам Трампа, письмо пришло вечером 16 июля. В нём было сказано, что через четверо суток он «станет мишенью расследования жюри коллегии присяжных США». Кроме того, в письме содержалось предупреждение о возможном аресте.

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено 37 пунктов обвинений, среди которых обвинение в «умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне», «заговоре с целью препятствования правосудию», «сокрытии документа или записи», «коррупционном сокрытии документа или записи», а также «сокрытии документа в ходе федерального расследования». Согласно версии обвинения, когда Трамп покинул пост президента США, он всё ещё продолжил хранить у себя секретную информацию о военных возможностях, планах и уязвимостях страны. Кроме того, Трампа обвиняют в фальсификацией документов, которые связаны с выплатами двум женщинам за молчание об их предполагаемой связи. Одной из этих женщин оказалась порноактриса Сторми Дэниэлс.