$91.20+0.51102.44+0.42

Хакеры RaHDit опубликовали данные на 1,7 тысяч сотрудников СБУ

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ, 2 тыс. военных ВМФ Украины и участников волонтёрской организации UA Cats Division, собирающих средства для морских дронов ВСУ.

Хакеры опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ
© ТАСС

Хакеры заявили РИА Новости, что решение обнародовать данные — это их ответ на теракт на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.

Хакеры атаковали американские ведомства

Президент России Владимир Путин назвал террористическим актом атаку на Крымский мост.

72