Хакеры опубликовали данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ

Хакерская группировка RaHDit опубликовала данные на 1,7 тыс. сотрудников СБУ, 2 тыс. военных ВМФ Украины и участников волонтёрской организации UA Cats Division, собирающих средства для морских дронов ВСУ.

Хакеры заявили РИА Новости, что решение обнародовать данные — это их ответ на теракт на Крымском мосту.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Погибли два человека, пострадал ребёнок.