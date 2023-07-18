Трамп сообщил, что ждет ареста по делу о штурме Капитолия в 2021 году

Бывший президент США Дональд Трамп стал подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Об этом во вторник, 18 июля, сообщил сам политик.

— Я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января, и дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение, — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам экс-президента, об этом ему сообщил прокурор американского Минюста Джек Смит.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано.