Киев решил отремонтировать Каховскую ГЭС
Правительство Украины решило отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об утверждении экспериментального проекта рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.
По словам премьера, а первом этапе Киев рассчитывает спроектировать необходимые для инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления.
Второй этап включает строительные работы, и его Украина планируют начать после занятия Херсонской области.
«Проект рассчитан на два года», — сообщил Шмыгаль.
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