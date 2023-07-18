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Киев решил отремонтировать Каховскую ГЭС

Правительство Украины решило отремонтировать Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Об утверждении экспериментального проекта рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Киев решил отремонтировать Каховскую ГЭС
© РИА Новости

По словам премьера, а первом этапе Киев рассчитывает спроектировать необходимые для инженерные конструкции и подготовить базу для восстановления.

Второй этап включает строительные работы, и его Украина планируют начать после занятия Херсонской области.

«Проект рассчитан на два года», — сообщил Шмыгаль.

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