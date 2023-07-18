Поведение министра финансов США в Китае объяснили грибами с галлюциногенным эффектом

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе своего визита в Китай съела блюдо с грибами, которые, как считаются, обладают галлюциногенным эффектом. Этим может объясняться ее поведение на встрече с китайским чиновником, пишет Daily Mail Online.

Ранее пользователи Twitter сравнили приветствие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Китая Си Цзиньпина с рукопожатием главы Минфина США Джанет Йеллен и вице-премьера КНР Хэ Лифэна. Они обратили внимание, что Матвиенко спокойно пожала руку Си, а Йеллен почти кланялась, приветствуя Хэ, хотя он ограничился рукопожатием.

При этом поведение 76-летней Джанет Йеллен на встрече с Хэ Лифэном подверглось резкой критике со стороны республиканцев, которые сочли, что оно не достойно американского чиновника столь высокого ранга.

Источники Daily Mail Online обратили внимание на то, что поведение министра финансов США Джанет Йеллен было нетипичным для нее и в нем могут быть виноваты галлюциногенные грибы Jian shou qing.

Они входили в состав блюда, которое Йеллен заказала в пекинском ресторане Yi Zuo Yi Wang перед встречей с китайским вице-премьером.

«Наши сотрудники сказали, что она очень любит грибы. Она заказала четыре порции Jian shou qing. Это был волшебный день», — написал ресторан в популярной китайской социальной сети Weibo.

При этом профессор Куньминского института ботаники в Юньнани Питер Мортимер отметил, что эти грибы могут вызвать галлюцинации и считаются ядовитыми.