Аномальная жара и пожары: Британские туристы бегут из Греции, Италии и Швейцарии

Британским туристам приходится бежать из туристических регионов в Греции, Италии и Испании на фоне аномальной жары до +48 градусов и лесных пожаров. Как сообщает Daily Mail, на Европу обрушился новый циклон «Харон», который назван так в честь перевозчика мертвых через реку Стикс в греческой мифологии.

Основной удар придется на итальянский остров Сардиния. Температура сегодня там может приблизиться к рекорду в +48,8 градусов, который был установлен в сицилийском городе Флоридия в августе 2021 года. Президент Итальянского метеорологического общества Лука Меркалли отметил, что даже если эта планка достигнута и не будет, то температура будет в любом случае «беспрецедентной».

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Об аномальном потеплении предупреждают туристов и в других странах Средиземного моря. Так, в Турции температура достигнет +46 градусов, а на юге Испании — до +44 градусов. Синоптики ожидают, что такая температура сохранится в некоторых районах и в августе.

Жара вызвала множество лесных пожаров, которые охватили туристические районы в Греции, Швейцарии, Испании и Турции. В частности, в Греции провели массовую эвакуацию из-за возгорания возле деревни Куварас. Позднее лесной пожар распространился на юг в сторону приморских курортов Лагониси, Анависсос и Саронида, и власти приказали жителям покинуть этот район. Также лес загорелся неподалеку от Коринфского перешейка, рядом с популярным пляжным городком Лутраки. Оттуда властям пришлось спасать 1,2 тысячи детей, которые отдыхали в летних лагерях.

Однако не только пожары опасны для отдыхающих. Высокая температура несет риски для здоровья — случаи ухудшения самочувствия уже регистрировались у британцев в Италии и Греции. Новая волна жары грозит проблемами для здоровья еще большего количества людей.