Глава МИД Молдавии осудил выход России из зерновой сделки

Молдавия решительно осуждает односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску в своем аккаунте в Twitter.

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«Вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику шантажа, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается», — написал Попеску.

Также он напомнил про «неустанные усилия» ООН и Турции по реализации зерновой сделки.

17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.