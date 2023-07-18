Глава МИД Молдавии осудил выход России из зерновой сделки
Молдавия решительно осуждает односторонний выход России из Черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску в своем аккаунте в Twitter.
«Вчерашняя бомбардировка Одесской области, включая порт, раскрывает российскую тактику шантажа, лишая продовольствия тех, кто в нем больше всего нуждается», — написал Попеску.
Также он напомнил про «неустанные усилия» ООН и Турции по реализации зерновой сделки.
17 июля стало известно о прекращении договоренностей по зерновой сделке. Часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Позже глава МИД России Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом иные варианты поставок зерна. Эти варианты не должны зависеть от "подрывных действий Киева и его западных покровителей».