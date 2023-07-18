LIVE:Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на Украине

Генассамблея ООН собралась в Нью-Йорке во вторник, 18 июля, на пленарное заседание по ситуации в Украине . Встреча проходит на фоне продолжающихся дипломатических усилий по возобновлению Черноморской зерновой инициативы (BSGI), срок действия которой истек в полночь с 17 на 18 июля.

В последний раз инициатива продлевалась в мае 2023 года сроком на 60 дней. Россия заявила, что не будет продлевать BSGI, утверждая, что ее собственный экспорт продуктов питания и удобрений на международные рынки все еще заблокирован. Москва выразила готовность вернуться к механизму, если ее интересы будут соблюдены.