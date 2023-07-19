Украина планирует проводить корабли с зерном под конвоем судов других стран

Киев планирует предложить другим странам и ООН проводить по Черному морю корабли с зерном под охраной судов. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», — заявил он в эфире телеканала «Рада».
Ранее РФ приостановила свое участие в зерновой сделке. По словам президента России Владимира Путина, сделка будет возобновлена, когда будут выполнены, касающиеся интересов России. Минобороны РФ заявило, что все суда буду рассматривать как перевозчиков военных грузов.