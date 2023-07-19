Украина планирует проводить корабли с зерном под конвоем судов других стран

«Рассматривается вопрос об обращении к нашим партнерам, непосредственно к Организации Объединенных Наций, для создания гуманитарных конвоев под защитой тех плавсредств, которые обеспечат безопасность для этих конвоев», — заявил он в эфире телеканала «Рада».