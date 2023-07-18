Пока вы не уснули: «удар возмездия» по Одессе и инцидент между ВКС РФ и самолетом США

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Минобороны РФ заявило об «ударе возмездия» по Одессе и Николаеву

ВС РФ в рамках операции "Возмездие" нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что также удары нанесены по местам изготовления катеров в районе Одессы. Кроме того, в районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Все намеченные цели поражены. После ударов по объектам в Одессе и Николаеве зафиксированы пожары и детонация.

Стало известно об инциденте между ВКС РФ и самолетом США над Сирией

af.mil

Соединенные Штаты утверждают, что российский летчик якобы создал опасную ситуацию для членов экипажа американского самолета МС-12 над Сирией. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

По его информации, в воскресенье российский истребитель якобы "пролетел очень близко от американского самолета наблюдения, вынудив его пройти через турбулентный след". Со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена AP пишет, что речь идет о "новом уровне небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей".

ЕСПЧ отклонил жалобу РФ против Украины по делу о крушении MH17

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу России против Украины, которая касается крушения MH17, передает РИА Новости.

Решение связано с тем, что Россия якобы не заинтересована в рассмотрении иска.

«Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска», — говорится в решении суда.

В Воронежской области расстреляли бойцов ЧВК «Вагнер»

В Воронежской области расстреляли бойцов частной военной компании «Вагнер» за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, следователям удалось установить личность подозреваемого в расстреле двух мужчин. 17 июля правоохранители задержали 25-летнего уроженца Киргизии Ярослава Шеховцова. Во время допроса он заявил, что сам также является бойцом ЧВК «Вагнер» и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже.

В ближайшее время Шеховцову изберут меру пресечения. Личности погибших до сих пор не установлены.

МИД Китая прокомментировал теракт на Крымском мосту

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга отреагировала на террористическую атаку на Крымский мост. По ее словам, ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры нужно избегать, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что позиция КНР по украинскому кризису «всегда была ясной». Она выразила надежду на то, что «все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса и совместными усилиями будут способствовать смягчению ситуации».

Мао Нин также указала на необходимость обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право.

Дума повысила предельный возраст пребывания в запасе части военнообязанных

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.

Документ был внесен в палату группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре прошлого года. В законе "О воинской обязанности и военной службе" устанавливаются новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду - с 45 до 50 лет, к третьему разряду - с 50 до 55 лет.

Минфин пойдет на увеличение госдолга России

Минфин будет наращивать объем госдолга РФ в текущей ситуации, однако планирует остаться в пределах установленной границы в 20% ВВП, сообщила замминистра финансов Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты - прим. ТАСС) озвучила, 22,8 трлн рублей - это 14,9% ВВП (по итогам 2022 года - прим. ТАСС). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику", - сказала Окладникова.

Экс-министра культуры Крыма осудили на 10 лет колонии

Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил бывшую главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд признал виновной Новосельскую по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - зачитала приговор судья Ирина Зорина.

Финская Orion Pharma ушла из России

Unsplash

Финская фармацевтическая компания Orion Pharma сообщила в своем финансовом отчете об уходе из России, оценив снижение операционной прибыли из-за этого в €25 млн. Отчет размещен на сайте компании.

Orion Pharma проработала на российском рынке более 15 лет. Россия для компании являлась одним из крупнейших рынков. В первом полугодии 2022 года на долю России и восточноевропейские рынки приходилось до 17% от всего объема продаж Orion Pharma, выручка составила $44 млрд. Больше компания продавала только на родине.

В Совфеде поддержали закон о проверке переводов физлиц на мошенничество

Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать закон, который обязывает банки проверять переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.