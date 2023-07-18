Французские депутаты массово прогуляли заседание

Депутаты Национального собрания Франции массово прогуляли заседание 13 июля: на нем присутствовали только 72 из 577 парламентариев. Об этом сообщает BFM TV.

Депутат от левой партии «Непокоренная Франция» Адриен Клуэ объяснил массовое отсутствие коллег «моральной усталостью». По его словам, некоторые депутаты «немного обескуражены» из-за работы по 10-15 часов над поправками и предложениями.

Нынешняя парламентская сессия завершится во Франции 23 июля. К этому времени депутаты должны, в частности, изучить законопроект о чрезвычайном положении, который призван ускорить восстановление во французских городах, пострадавших во время летних беспорядков.

Беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка из пригорода Парижа полицейским. Молодой человек, ехавший за рулем, был застрелен после отказа подчиниться полиции во время проверки соблюдения ПДД.

По французским законам он был слишком молод, чтобы иметь водительские права, то есть находился за рулем незаконно. Офицер полиции утверждал, что стрелял, так как боялся, что подросток задавит его. Но видео, появившиеся в СМИ, продемонстрировали, что полицейский находился сбоку от авто и навел оружие на подростка еще до того, как машина начала двигаться.

Полицейскому предъявили обвинение в умышленном убийстве и арестовали.