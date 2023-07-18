В Нидерландах задержан мужчина по подозрению в продаже техники в РФ

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов задержали 41-летнего мужчину по подозрению в продаже компьютерных комплектующих в Россию в обход антироссийских санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований страны (FIOD).

Отмечается, что мужчина, несмотря на ограничения Европы в отношении РФ, осуществлял экспорт компьютерных комплектующих в страну. Так, он нарушал европейские санкции.

В сообщении говорится, что, подозреваемый, вероятно, «через альтернативные страны экспортировал товары, которые затем оказывались в России».

Мужчина будет заключен под стражу на 14 суток.

Весной текущего года стало известно, что в Нидерландах возбудили более 40 дел в отношении фирм и частных лиц из-за нарушения антироссийских санкций ЕС, которые были введены в 2022 году.