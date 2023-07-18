В Белом доме оценили темпы контрнаступления ВСУ

WP: США призвали Украину к решающему прорыву при контрнаступления ВСУ
Белый дом Соединенных Штатов призвал Киев к решающему прорыву во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом изданию The Washington Post сообщил источник в правительстве.
Американский чиновник, на условиях анонимности поделившийся американской оценкой операции, отметил, что США и другие страны обучили украинские войска комплексным наступательным маневрам и предоставили оборудование для разминирования.
Собеседник СМИ дал оценку расходящимся с ожиданиями темпам контрнаступления, которое началось больше месяца назад. В Вашингтоне считают, что «первостепенное значение» для успеха Киева в конфликте имеет способность ВСУ в короткие сроки прорвать оборону Вооруженных сил РФ.
Представитель правительства также указал, что Соединенные Штаты оценивают сложившуюся на фронте ситуацию здраво и «не склонны недооценивать или переоценивать ее».
До этого в Минобороны России сообщили, что российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой.