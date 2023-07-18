На Украине захотели популяризовать английский язык

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что был подготовлен план действий, которые направлены на популяризацию английского языка в республике. Его слова приводит ТАСС.

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«Нами подготовлен план действий по популяризации английского языка», — сказал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что Украина отстает от многих стран Европы по уровню знания английского языка. Как он утверждает, ведомство обнародует указанный план в ближайшее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в республике. Согласно плану, к 2025 году доля фильмов, которые будут показывать на языке оригинала, составит 50 процентов, а к 2027 году — 100 процентов.