В Болгарии безработного задержали за угрозы убить министра обороны из-за Украины

Полиция Болгарии задержала безработного гражданина страны, угрожавшего убить министра обороны Тодора Тагарева за оказание помощи Украине. Об этом рассказала газета «24 часа».

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Тагарев получил угрозу в соцсети 4 июля в сообщении из «полуанонимного профиля». Выяснилось, что за профилем скрывается 39-летний Григор Димов, безработный житель Болгарии, который в прошлом был судим.

Против Димова возбудили досудебное производство по факту угрозы убийством, Софийская районная прокуратура предъявила ему обвинение. Мужчину задержали на 72 часа, вопрос о его аресте решит суд.

В мае охрану президента Словакии Зузаны Чапутовой усилили из-за угроз убийством в ее адрес и адрес ее семьи. Политик долгое время сталкивалась с анонимными угрозами в интернете, также она получала патроны в конвертах. Авторы угроз называли ее «американским агентом».