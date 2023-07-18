NYT: Трамп и его сторонники планируют расширить президентские полномочия в США

The New York Times пишет, что бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники намерены радикально расширить президентские полномочия, если Трамп будет избран на пост главы американского государства в 2025 году.

По данным издания, планы сторонников Трампа по централизации власти выходят далеко за рамки недавних слов бывшего президента о том, что он бы приказал провести уголовного расследование в отношении нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Отмечается, что поставленная Трампом и его соратниками цель состоит в изменении баланса сил «путём повышения авторитета президента над каждой частью федерального правительства».

В статье говорится, что Трамп намерен поставить под прямой президентский контроль такие независимые агентства, как Федеральная комиссия по связи и Федеральная торговая комиссия.

В планы Трампа также входит лишение защиты занятости профессиональных государственных служащих и проверка чиновников разведывательных служб, Государственного департамента и оборонных ведомств.

По мнению американского политического советника Джона МакЭнти, занимавшего пост директора Управления кадров президента Белого дома в администрации Трампа, разрабатываемый командой бывшего президента США план должен состоять в том, чтобы коренным образом переориентировать федеральное правительство так, «как это не делалось со времён «Нового курса Рузвельта».