В ЮАР выступили за скорейшее прекращение боевых действий на Украине
Правящая партия Южно-Африканской Республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) с начала боевых действий на Украине занимает антивоенную позицию и выступает за скорейшее прекращение боевых действий. Об этом 18 июля заявил заместитель президента АНК и вице-президент ЮАР Пол Машатиле в ходе встречи ведущих политических партий стран БРИКС.
В работе указанного форума участвуют 54 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, Коммунистическая партия Китая, Индийский национальный конгресс и бразильская Партия трудящихся.
«АНК в очередной раз подтверждает свою антивоенную позицию, которую мы заняли с началом нынешнего кризиса на Украине. Мы выступаем за то, чтобы оружие замолчало на Украине, за достижение подлинного мира и мирного существования между Россией и Украиной», — цитирует ТАСС Машатиле.
Ранее Россию посетила африканская делегация, представившая мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Как рассказали в ходе встречи с Президентом России Владимиром Путиным главы африканских стран, их инициатива включает урегулирование кризиса дипломатическим путем, проведение деэскалации, предоставление сторонам конфликта гарантий безопасности, разблокировку движения зерновых культур в Черном море, выделение помощи всем пострадавшим в конфликте и освобождение военнопленных.