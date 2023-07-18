В ЮАР выступили за скорейшее прекращение боевых действий на Украине

«АНК в очередной раз подтверждает свою антивоенную позицию, которую мы заняли с началом нынешнего кризиса на Украине. Мы выступаем за то, чтобы оружие замолчало на Украине, за достижение подлинного мира и мирного существования между Россией и Украиной», — цитирует ТАСС Машатиле.