Президент Латвии высказался о приостановке зерновой сделки

Президент Латвии Эдгар Ринкевич раскритиковал приостановку Россией зерновой сделки, заявив, что Москва «использует продовольствие в качестве оружия». Об этом он написал в Твиттере.

«Россия несет полную ответственность за все последствия этих действий», - заявил Ринкевич.

Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил 17 июля, что действие зерновой сделки фактически прекратилось из-за невыполнения российских условий. Он подчеркнул, что решение не связано с атакой на Крымский мост. Песков заверил, что Москва вернется к сделке, как только данные России обещания будут выполнены.

Гарантами соглашения выступали Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок.

Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней, однако в Кремле заявили, что российские условия не выполняются,

4 июля в МИД РФ сообщили, что Россия не видит оснований для продления сделки. По словам дипломатов, соглашение превратилось в «сугубо коммерческий вывоз» украинского продовольствия в «сытые» страны.