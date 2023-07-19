В Китае понадеялись на стабильные и здоровые отношения с США

Посол Китая в США Се Фэн заявил, что Пекин заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай не бросает вызов США и не пытается вытеснить США. Вместо того чтобы обогнать других в гонке, Китай стремится развиваться изнутри», — заявил он.

По его словам, на недавней встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что мир достаточно велик, чтобы позволить двум странам развиваться и процветать вместе.