Гибель американской мечты: как сейчас выглядит город Детройт

Детройт – город на севере США, в штате Мичиган. В начале 20 века Детройт превратился в крупный и богатый промышленный центр. Из-за развитой автомобильной индустрии его называли «автомобильной столицей мира» или «городом моторов». К сожалению для местных жителей эпоха рассвета Детройта была недолгой. Во второй половине полуторамиллионный мегаполис пришёл в упадок. Кризис в автоиндустрии США, высокие цены на нефть спровоцировали массовый отток населения из города. С тех пор целые районы города, где когда-то жили преуспевающие американцы, стоят заброшенными.

18 июля 2013 было подано заявление о признании Детройта официальным банкротом. На тот момент задолженность и бюджетный дефицит города превышали 20 миллиардов долларов США. После завершения юридической процедуры, бывшая автомобильная столица Америки стала крупнейшим муниципальным банкротом в истории страны.

Несмотря на неоднократные попытки вдохнуть в жизнь в «город моторов» из Детройта продолжается отток населения. Всего же за 70 лет бесконечного кризиса мегаполис покинули более миллиона жителей. На данный момент в Детройте проживают лишь 600 тысяч человек. В городе остались лишь те, кто не мог позволить переезд — безработные, живущие на пособие, или низкооплачиваемые рабочие, в основном чернокожее население. Небоскрёбы, заводы, жилые кварталы стоят заброшенные и разрушаются от времени и вандализма.