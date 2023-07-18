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Гибель американской мечты: как сейчас выглядит город Детройт

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Центральный вокзал Мичигана был закрыт в 1988 году 
© DPA/TACC
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Пустующие дома после поджога в Детройте 
© DPA/TACC
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Заброшенные апартаменты Детройта 
© DPA/TACC
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Заброшенная автомобильная фабрика Continental 
© DPA/TACC

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Заброшенная школа имени Александера Макомба 
© DPA/TACC
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Ржавая машина у пустующего дома в Детройте 
© DPA/TACC
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Заброшенный госпиталь в Детройте 
© DPA/TACC
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Заброшенная автомобильная фабрика Continental 
© DPA/TACC
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Пожар в одном из заброшенных частных домов в Детройте 
© Zuma/TACC

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Волонтеры приводят в порядок территорию в одном из заброшенных районов города 
© Zuma/TACC
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Заброшенный грузовой терминал 
© Zuma/TACC
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Вид на центр Детройта 
© Zuma/TACC
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Заброшенный частный дом в одном из районов города 
© DPA/TACC
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Заброшенные апартаменты Детройта 
© DPA/TACC

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Заброшенный частный дом после поджога 
© DPA/TACC

    Детройт – город на севере США, в штате Мичиган. В начале 20 века Детройт превратился в крупный и богатый промышленный центр. Из-за развитой автомобильной индустрии его называли «автомобильной столицей мира» или «городом моторов». К сожалению для местных жителей эпоха рассвета Детройта была недолгой. Во второй половине полуторамиллионный мегаполис пришёл в упадок. Кризис в автоиндустрии США, высокие цены на нефть спровоцировали массовый отток населения из города. С тех пор целые районы города, где когда-то жили преуспевающие американцы, стоят заброшенными.

    18 июля 2013 было подано заявление о признании Детройта официальным банкротом. На тот момент задолженность и бюджетный дефицит города превышали 20 миллиардов долларов США. После завершения юридической процедуры, бывшая автомобильная столица Америки стала крупнейшим муниципальным банкротом в истории страны.

    Несмотря на неоднократные попытки вдохнуть в жизнь в «город моторов» из Детройта продолжается отток населения. Всего же за 70 лет бесконечного кризиса мегаполис покинули более миллиона жителей. На данный момент в Детройте проживают лишь 600 тысяч человек. В городе остались лишь те, кто не мог позволить переезд — безработные, живущие на пособие, или низкооплачиваемые рабочие, в основном чернокожее население. Небоскрёбы, заводы, жилые кварталы стоят заброшенные и разрушаются от времени и вандализма.

    Что осталось от былого величия сердца автомобилестроения Америки города Детройт – в галерее «Рамблера».

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